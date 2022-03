Brett Gardner chez les Blue Jays?

Les Blue Jays de Toronto voudraient ajouter de la profondeur à leur personnel en embauchant un rival de longue date, le voltigeur Brett Gardner, actuellement joueur autonome.

Selon ce qu’a indiqué le quotidien New York Post mardi soir, l’organisation ontarienne a eu des discussions avec les représentants de l’athlète de 38 ans. Toutefois, celui-ci serait davantage enclin à signer une nouvelle entente avec les Yankees de New York, la seule équipe pour laquelle il a évolué dans le baseball majeur.

En revanche, si Gardner est incapable de s’entendre avec les Bombardiers du Bronx, les Jays auraient espoir de le convaincre de se joindre à eux. Toujours d’après le journal new-yorkais, les agents du principal intéressé s’attendent à le voir disputer une 15e saison dans les grandes ligues en 2022, mais il pourrait envisager la retraite sans un contrat de la part des Yankees.

Gagnant de la Série mondiale en 2009, Gardner a conservé une moyenne au bâton de ,222 pendant le dernier calendrier régulier, totalisant 10 circuits et 39 points produits en 140 matchs. Il revendique à vie 139 longues balles et 274 vols de but, ayant fait compter 578 points en 1688 rencontres.