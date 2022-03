FOURNIER, Yvon



À Québec, le 1er mars 2022, à l'âge de 73 ans, est décédé Yvon Fournier, conjoint de Danielle Châteauvert. Il était le fils de feu Lucille Bourbeau et feu Lomer Fournier. Il demeurait à Fossambault-sur-le-Lac. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Nathalie, Pascal (Julie Cousineau) et Édith (Bruno Fortin), ainsi que les enfants de sa conjointe, Marie-Ève (Simon Laverdière) et Maryse (Michel Drouin). Il laisse également dans le deuil son frère et ses sœurs, Michel (Francine Paradis), Gaétane (Claude St-Laurent), feu Diane. De la famille Châteauvert, ses beaux-frères et belles-sœurs : Raymond (France Giguère), Robert (Claire Paquet), Réjean (Linda Daigle), Martine (Marc Bourgoin) et Sonia (Richard Tremblay), de même que ses petits-enfants, James, Kim, Keven, Rebeka, Rémi, Karine, Christine, Catherine, Maxime et ceux de sa conjointe, Éloïse, Samuel, Yaël, Yuri et Maël. Sont également affectés par son départ ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,Un don In memoriam peut être fait à la Fondation de l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec. Ces dons peuvent être envoyés par la poste à l'attention de la Fondation IUPC, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec G1V 0B8. Il est également possible de faire un don par téléphone au 418 656-4999 ou en visitant le site Internet de la Fondation au fondation-iucpq.org. Les dons peuvent aussi être versés à la fondation de votre choix.