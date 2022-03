Cocktail météo sur le Québec dès jeudi

Une dépression atmosphérique en provenance des États-Unis ayant provoqué des tornades va balayer le Québec laissant sur son passage un mélange de précipitations, jeudi et vendredi.

Alors que le soleil sera encore présent dans plusieurs secteurs, l’ennuagement débutera en matinée dans l’ouest de la province avec des températures saisonnières.

Les précipitations débuteront sous forme de pluie ou de neige dans le sud de la province dans la nuit de mercredi à jeudi, selon les prévisions d’Environnement Canada.

Le cocktail météo affectera Montréal et la vallée du fleuve Saint-Laurent jeudi, alors que le mercure sera légèrement à la baisse.

À Québec et dans les secteurs du nord et de l’est de la province, l’agence fédérale prévoit par contre d’importantes accumulations de neige, notamment sur la Côte-Nord et en Gaspésie.

Ce climat qui prend les allures de celui d’un hiver tardif verra les températures chuter sous les normales de saison, notamment dans l’extrême est de la province.

Le mauvais temps pourrait persister encore jusqu’à la fin de semaine avec de la neige et des pluies orageuses par endroits.