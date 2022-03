COVID-19: Legault continuera de porter le masque

Avec la hausse des cas de COVID-19 au Québec, le premier ministre François Legault continuera de porter le masque, «pour un certain temps», et conseille à la population de faire de même.

« Oui, moi je vais continuer, en tout cas pour un certain temps et surtout avec le fait qu’on arrête de voir une baisse», a affirmé le premier ministre, soulignant l’augmentation des cas et des hospitalisations en Europe et depuis cette semaine au Québec. «On atteint un plateau et même une petite augmentation, je pense que c’est important que le monde continue à le mettre.»

M. Legault soutient néanmoins que la décision de retirer l’obligation du port du masque dans les lieux publics reviendra à la santé publique.

Les partis d’oppositions estiment également que cette décision doit être guidée par la santé publique.

La solidaire Ruba Ghazal s’est toutefois dite inquiète de la flambée des cas en Europe.

«Il faut mettre en place des mesures pour apprendre à vivre avec le virus, peut-être élargir les tests PCR, voir aussi pour le masque. Toutes les mesures qui doivent être mises en place pour apprendre à vivre avec le virus, parce que ce n'est pas terminé. Moi, je suis inquiète», a-t-elle relaté.

