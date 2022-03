Crédit d'impôt: un 500 $ jugé insuffisant au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Le nouveau crédit d'impôt de 500 $ n'est pas le cadeau auquel s'attendaient les consommateurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour faire face à l'augmentation du coût de la vie, juge le milieu communautaire et plusieurs habitants de la région.

«Cinq cents dollars pour l'année, c'est illogique», a lancé Marie-Claire Tremblay, la fondatrice de l'Épicerie communautaire La Recette, située dans l'arrondissement de Chicoutimi, à Saguenay.

À ses yeux, la pauvreté est encore omniprésente dans la société et le gouvernement ne fait rien pour aider, 25 ans après l'ouverture de l'organisme qu'elle a créé pour venir en aide aux plus démunis.

«Le gouvernement n'aide pas du tout les personnes qui gagnent moins de 20 000 $ annuellement», a critiqué Mme Tremblay.

Le crédit d'impôt de 500 $ est nettement insuffisant pour une personne qui, comme elle, n'a que pour unique revenu sa pension de vieillesse.

«C'est rire du monde, a-t-elle affirmé. Une pension de vieillesse, ce n'est même pas 2000 dollars par mois. C'est vite dépensé.»

Les consommateurs rencontrés dans un supermarché de Saguenay par l'équipe de TVA Nouvelles ont tous indiqué que ce crédit d'impôt ne modifiera pas leurs habitudes d'achat ni le contenu de leur panier d'épicerie.

«Je m'en occupe même pas, a commenté un octogénaire. Ce n'est pas ça qui va nous enrichir. Je suis rendu à 88 ans et le gouvernement ne m'a jamais fait vivre.

«On va avoir un beau mois lorsqu'on va le recevoir et c'est tout, a mentionné une mère de famille en ricanant. Cinq cents dollars pour une famille, c'est rien.»

Plusieurs personnes auraient souhaité que le gouvernement prévoie dans son budget une baisse de taxes sur certains produits pour aider les Québécois à contrer l'inflation.

«Le gouvernement ne m'a rien donné, il m'a remis 500 $. C'est comme ça que je le vois, parce que le gouvernement me surtaxe déjà sur tout», a expliqué un client du supermarché.

«C'est mieux que rien, mais est-ce que je m'attendais à plus ? La réponse, c'est oui, a affirmé une autre cliente qui partage son opinion. J'aurais aimé le ressentir plus au niveau de mes achats, que ce soit tangible et concret comme mesure de sorte que plus on consomme, plus la différence se ferait sentir.»

Toutes les personnes âgées de 18 ans de plus qui gagnent 100 000 $ ou moins annuellement auront accès à ce crédit d'impôt en produisant leur déclaration de revenus de l'année 2021.

