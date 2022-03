Darryl Sutter «laisse les autres porter le fardeau»

L'entraîneur-chef des Flames de Calgary, Darryl Sutter, a l’habitude d’envoyer ses adjoints à l’abattoir médiatique lorsqu’une facette précise du jeu dont ils sont responsables fait défaut.

Si le jeu de puissance de la formation albertaine lui cause une défaite, Sutter va demander au pilote de l’attaque à cinq de répondre aux questions des médias. Et si son portier de confiance connaît une séquence difficile, l'instructeur des gardiens sera tenu responsable devant les journalistes.

Ce sont les dires de l’ex-entraîneur des gardiens chez les Flames David Marcoux. Il est d'ailleurs passé par là lors du premier séjour de Sutter à Calgary, entre 2003 et 2009.

«Le gars dont tu es responsable a été mauvais ce soir, donc c’est ta mission d’expliquer pourquoi», affirmait le pilote d'expérience à Marcoux, dont les propos ont été repris par Sportsnet.

«[Cela arrivait] à peu près une fois par année et pas nécessairement dans des périodes difficiles, a-t-il enchaîné. Il laissait les autres porter le fardeau. Je me rappelle bien de discussions où il disait : “Rico [Rich Preston], le jeu de puissance était atroce, alors tu vas répondre aux questions.” Si les défenseurs peinaient, il envoyait Jim Playfair. Et si [Miikka Kiprusoff] en arrachait, c’était ma responsabilité.»

Markstrom défendu

C’était au tour de Jason LaBarbera, entraîneur actuel des gardiens des Flames, d’être soumis à cet exercice, mardi.

Après une performance décevante de son homme masqué de confiance, Jacob Markstrom, mardi, Sutter a envoyé LaBarbera dans la fosse aux lions pour répondre aux questions au sujet de son poulain.

«Il est correct, c’est seulement une partie, a-t-il rétorqué. Il a multiplié les arrêts importants, mais c’était le genre de match où nous n’étions pas au sommet de notre forme en tant que groupe.»

Le portier suédois a cédé à quatre reprises en 38 occasions dans une défaite de 4 à 3 aux mains des Sharks de San Jose. De plus, il a fait preuve d’indiscipline, assénant un coup de bâton violent au Québécois Nicolas Meloche, qui avait glissé la rondelle dans le filet des Flames bien après le sifflet.

«Je dois être meilleur, a avoué Markstrom, qui n’avait pas perdu de match à domicile en temps réglementaire en 16 sorties cette saison. Je leur ai donné une chance de rester dans la partie et tu ne peux pas faire cela.»

«Tu perds des matchs de hockey quand tu ne peux pas compter sur ton gardien de but», a-t-il résumé.

L’ancien des Panthers de la Floride et des Canucks de Vancouver est très sévère envers lui-même. Il connaît la meilleure saison de sa carrière, en vertu d’un dossier de 29-12-7, d’un taux d’efficacité de ,927 et d’une moyenne de buts alloués de 2,11.

«C’est le meilleur joueur de notre équipe, a louangé l’attaquant Matthew Tkachuk. Nous avons été très mauvais devant “Marky” ce soir [mardi].»