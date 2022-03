PELLETIER, L'abbé Réal



À l'Hôpital régional de Rimouski le 17 mars 2022, est décédé à l'âge de 86 ans et 5 mois, l'abbé Réal Pelletier, né le 21 septembre 1935 à Saint-Arsène, fils de feu monsieur Louis-Philippe Pelletier, cultivateur, et de feu madame Marie Laforest; ordonné prêtre le 12 juin 1960 à Saint-Arsène par Mgr Charles-Eugène Parent. Études classiques au Petit Séminaire de Rimouski (1948-1956); études théologiques au Grand Séminaire de Rimouski (1956-1960) où il obtient un baccalauréat en théologie; études à l'Institut de pastorale catéchétique de Strasbourg, France (1964-1965) pour l'obtention d'un diplôme de l'Institut et d'un certificat supérieur de pédagogie religieuse de l'Université de Strasbourg; études à l'Université Laval (1971-1974) pour une maîtrise en sociologie et à l'Université Saint-Paul d'Ottawa (1992-1994) pour une maîtrise en pastorale. Réal Pelletier est régent et professeur au Séminaire de Rimouski de 1960 à 1964, puis au retour des études (1964-1965), responsable de la pastorale au secondaire au Séminaire de 1965 à 1968, aumônier et responsable-adjoint de la pastorale au Cégep de Rimouski de 1968 à 1971. Au retour de nouvelles études (1971-1974), il devient curé à Notre-Dame-du-Sacré-Coeur de Rimouski (1974-1983), président de la zone presbytérale urbaine de Rimouski (1978-1980), curé à Cabano (1983-1992), président de la zone pastorale de Saint-Louis-Squatec-Cabano (1986-1990, 1991-1992), curé à Sainte-Blandine (1994-2005), président de la zone pastorale rurale de Rimouski (1998-2002), responsable du Service de la présence de l'Église dans notre milieu (2005-2006) et coordonnateur de l'équipe de ressourcement spirituel de la paroisse de Saint-Germain (2008-2015), organisme mieux connu sous le nom Ressourcement spirituel de Rimouski (RESPIR) à partir de 2009. Retraité en 2015, il se retire à Rimouski, d'abord à sa résidence du district du Bic, puis au Manoir Les Générations à partir de 2017. La famille recevra les condoléances en chapelle ardente le vendredi 25 mars, à compter de 11 h, directement à l'église de Sacré-Coeur située à 839 St-Germain Ouest, Rimouski.L'inhumation aura lieu le samedi 26 mars à 11 h au cimetière de Saint-Arsène. Il laisse dans le deuil sa soeur Jeannine, ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s, ainsi que les membres du clergé diocésain de Rimouski. L'ont précédé dans la mort ses frères et ses sœurs : feu Florence (feu Gérard St-Amand), feu Fernand (feu Berthe Gallant), feu Léonard (feu Thérèse Fortin), feu Bibiane (feu Fernand Dionne), feu Yolande (feu Louis-Philippe Marquis), feu Jean-Noël et feu Léopold (feu Lucie Chouinard). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à L'Oeuvre Langevin du diocèse de Rimouski par l'entremise de la Coopérative funéraire ou par leur site Internet : https://www.dioceserimouski.com/. Merci du fond du coeur pour votre présence et votre soutien. La familleLa direction des funérailles a été confiée à la: