[EN IMAGES] Des murales comme signature sur Maguire

Un projet «majeur» se prépare sur l’avenue Maguire, avec la création d’un parcours déambulatoire proposant une vingtaine de murales, qui vise à créer un nouvel attrait touristique à Québec.

«Ce projet a le potentiel de devenir un élément signature de la ville et qui fait qu’on va sortir de la vieille pierre et des calèches», a témoigné le directeur général de la Société de développement commercial de l’avenue Maguire, Bruno Salvail. L’idée est de créer des lieux à l’extérieur du centre touristique, pour faire découvrir la ville.

Dans les ruelles

Le projet vise la création d’une vingtaine de murales peintes sur les murs des bâtiments qui longent l’artère, afin d’en faire un parcours déambulatoire que les gens pourront emprunter en circulant dans ses ruelles. Elles seront concentrées entre le chemin Saint-Louis et la rue Shepard, sur 500 mètres. «C’est un parcours unique dans un milieu aussi concentré», a fait valoir M. Salvail.

Photo courtoisie

Cinq d’entre elles seront plus «majeures». Elles seront illuminées, mais aussi animées grâce à des projections et des sons que les visiteurs pourront entendre dans leurs écouteurs, via une application.

Résidents et touristes

Le parcours s’adresse aux gens de Sillery, aux citoyens de la ville de Québec et aux touristes. «On veut inciter les touristes à considérer l’avenue Maguire comme une étape incontournable dans leur découverte de la grande région de Québec», a exposé le créateur Olivier Dufour, qui est derrière le concept. La SDC Maguire a en effet confié à sa firme, Lucid Dreams, le mandat de doter l’artère d’une signature distinctive.

Photo courtoisie

L’objectif est d’augmenter l’achalandage et de renforcer l’identité de la rue. Le collectif d’artistes qui créeront les murales sont d’ailleurs invités à se laisser inspirer de l’histoire du quartier, notamment de la présence d’ouvriers, dont plusieurs Irlandais, qui, à la demande du curé Maguire, on bâti l’artère au pic et à la pelle.

Le créateur vise à doter l’artère d’un «produit d’appel» pour que l’avenue Maguire devienne une «destination».

Limiter les impacts

On s’assure également de limiter les impacts sur les citoyens qui habitent à proximité, assure la SDC.

«Les ruelles de Maguire sont le décor parfait pour la création d’une expérience déambulatoire», a indiqué Olivier Dufour aux citoyens, dans une présentation faite mercredi soir. La veille, les commerçants avaient reçu la même information.

À la librairie Vaugeois, la propriétaire, Marie-Hélène Vaugeois, s’est enthousiasmée devant le concept, comme plusieurs autres marchands.

«Je pense que c’est un super beau projet. Ça va revaloriser la rue.» Les ruelles ont besoin d’amour, dit la libraire. Elle croit à l’attrait d’un tel projet pour les touristes et les visiteurs, qui, elle est convaincue, accroîtront la fréquentation des commerces de l’artère.