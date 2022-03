Forcées de vivre à trois dans une chambre de motel: «on prend plus soin des animaux que de nous»

Une femme enceinte de huit mois est forcée de vivre dans une chambre de motel de Val-David, dans les Laurentides, avec sa mère et sa sœur ayant une déficience intellectuelle faute de pouvoir dénicher un logement abordable.

Malgré le fait qu’elle a un emploi et des revenus, Jennifer Owens n’arrive pas à mettre un toit sur la tête de sa famille.

«C’est très, très compliqué. Ça n’a aucun sens. Je ne comprends pas. Nous on a vraiment besoin d’un logement. On n’a pas besoin de la charité, on n’a pas besoin d’avoir de l’argent, on a besoin d’un logement», plaide-t-elle en entrevue à l’émission À vos affaires.

Depuis maintenant neuf mois, les trois femmes se partagent une petite chambre de motel sans cuisine, et dans laquelle se trouvent un grand lit, un lit camp simple et une salle de bain minuscule.

Pierre-Olivier Zappa/TVA Nouvelles

Elles ont contacté différents organismes, des habitations à loyer modique (HLM) et les deux paliers de gouvernement pour obtenir de l’aide, mais sans succès.

Airbnb et télétravail

L’histoire de Jennifer et de sa famille, d’abord rapportée par le journaliste Alex Proteau de L'Info du Nord, est un exemple des problèmes d’accès aux logements décriés par plusieurs associations.

Dans la région des Laurentides seulement, le taux d’inoccupation frôle les 0%.

La plateforme de location Airbnb joue un rôle dans cette rareté des appartements puisque plusieurs propriétaires préfèrent opter pour la location courte durée, beaucoup plus lucrative, que la location à long terme.

Maureen, la mère de Jennifer, consulte tous les jours les annonces de logements à louer, mais ne trouve rien, même à l’extérieur de la région des Laurentides.

«Faudrait un petit peu de compassion envers le monde un peu. [...] Les loyers des fois c’est 3000$, des chalets 3000$ ou 2000$, le monde sont à près de virer fous», dénonce-t-elle.

Les télétravailleurs, beaucoup plus nombreux depuis la pandémie, qui choisissent de s’installer en région plutôt que dans les centres urbains contribuent aussi à la rareté des logements.

Jennifer appelle le gouvernement à bouger pour aider ceux qui, comme elle et sa famille, n’arrivent plus à se loger dans la dignité.

«On est en 2022 et il n’y a pas de changement. Il faudrait qu’il y ait du changement. Ça n’a aucun sens. Il faut qu’il se passe quelque chose. Je vous le dis, il faut que le gouvernement se mobilise vraiment là. Ce n’est pas juste de le dire, c’est de le faire , implore-t-elle.

«Ce n’est pas drôle de vivre de même, ce n’est pas humain. Il y en a qui vont prendre plus soin des animaux que de nous autres», ajoute sa mère, Maureen.

