La quatrième saison de «Léo» sur Club illico en juin

Les téléspectateurs qui suivent assidûment les aventures de la comédie «Léo» n’auront pas à patienter longtemps avant de dévorer la quatrième saison.

Aussitôt la fin de la troisième mouture, mercredi soir, à TVA, on a annoncé que les nouvelles intrigues seront proposées dès le 2 juin prochain sur Club illico.

Tournée en même temps que la précédente, cette quatrième saison fait un bond dans le temps, cinq années s’étant écoulées dans l’univers de Léo et des résidents du village de Walton.

Les personnages chouchous des fans de «Léo» reprennent du service dans les nouveaux épisodes. Selon ce qu’on sait, Léo est aux anges et tout semble lui réussir. La famille se porte bien et son mariage aussi. Paul (Alexi Robidoux), le fils de Léo (Fabien Cloutier) et de Cindy (Marie-Laurence Moreau), entre à la maternelle grâce à ce saut dans le temps pour lequel les auteurs Fabien Cloutier, Sonia Cordeau, Steve Laplante et Érika Soucy ont opté. Une nouvelle va toutefois bouleverser la gang. On n’en sait pas plus à ce stade-ci.

Jean-François Chagnon est à nouveau aux commandes comme réalisateur de cette série d’Encore Télévision, qui est aussi rigolote que touchante.

En tournage cet automne

Quant à la cinquième saison, le tournage doit se mettre en branle l’automne prochain. L’équipe peaufine en ce moment les scénarios et les dialogues, comme l’a récemment précisé Fabien Cloutier. «Nous terminons l’écriture de la saison 5 que l’on tournera à l’automne», a-t-il écrit sur Facebook.

Les chiffres confirmés de Numeris attestent du succès qui ne se dément pas pour «Léo». La première émission de la troisième saison, présentée le 5 janvier dernier à TVA, a été regardée par 1 601 000 Québécois. Depuis, la série s’est maintenue au-dessus du million d’après les données de la firme.