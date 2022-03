L’alliance PLC-NPD, une «mauvaise nouvelle» pour l’Alberta selon Kenney

L’alliance annoncée mardi entre le NPD et le Parti libéral pour maintenir le gouvernement Trudeau en place jusqu’en 2025 est une «mauvaise nouvelle» pour l’Alberta, selon son premier ministre conservateur Jason Kenney.

Cette entente garantirait le maintien de politiques «anti-Alberta» pour les trois prochaines années, s’est plaint M. Kenney, qui ne s’est jamais gêné pour critiquer ouvertement le gouvernement fédéral.

«Je les mets en garde : [notre] gouvernement va se battre pour défendre notre économie contre la coalition libérale-néodémocrate tous les jours», a-t-il dit mardi.

L’impact potentiel de cette entente que redoute le plus Jason Kenney porte sur l’industrie pétrolière de la province, qui est au cœur même de son économie.

Les craintes de M. Kenney ne sont pas farfelues, puisque l’accélération de la transition énergétique figure dans les détails de l’entente, dont le document a été rendu public.

Parmi les politiques envisagées figure l’élaboration d’un «plan pour éliminer progressivement le financement public du secteur des combustibles fossiles, y compris celui des sociétés d'État, notamment en prenant des mesures rapides en ce sens en 2022».

A contrario, Jason Kenney estime que la guerre en Ukraine est une grande et rare opportunité pour développer le secteur du pétrole et du gaz au Canada et, ainsi, remplacer le pétrole et le gaz russe qui alimente une bonne partie de l’Europe.

«Après l'invasion de l'Ukraine par Poutine, le monde sait maintenant, plus que jamais, que nous devons augmenter et produire plus d'énergie albertaine pour remplacer le "pétrole du dictateur"», a déclaré Kenney, qui a l’intention d’utiliser «tous les outils possibles pour lutter contre l'alliance Trudeau-Singh et leurs efforts pour tuer les pipelines et tuer la plus grande industrie créatrice d'emplois au Canada».