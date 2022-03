L’argent avant les idées

Le gouvernement caquiste est allé au plus pressant pour lui en annonçant qu’il remettra 500 $ à 94 % des Québécois.

Jour après jour, les ménages font face à une grande pression en défrayant de plus en plus pour l’épicerie et autres biens de consommation.

Le ministre Eric Girard ne cachait pas qu’il aurait aimé réduire la colonne du déficit en y pompant plus d’argent.

Et un portrait encore plus favorable des finances rendrait plus facile une promesse de baisses d’impôts pour un deuxième mandat.

« Mais, là, la hausse du prix de l’essence, c’est maintenant, il y a urgence », a dit le ministre pour expliquer son versement, qui totalisera 1000 $ chez bien des familles.

Pour les solutions dans différents domaines, il faut attendre encore un peu.

Des plans à venir

Christian Dubé profitera de milliards de plus pour sa refondation du système de santé, et son plan attendu la semaine prochaine constituera en fait un programme électoral en santé.

Son collègue Benoit Charette disposera d’un milliard supplémentaire pour la lutte contre les changements climatiques.

La première mouture de son plan permettait d’atteindre seulement 42 % des objectifs de réduction de GES.

Il devra expliquer comment il pourra en faire plus, donc, dans un deuxième mandat.

On attend les solutions de François Bonnardel pour le transport aérien, et pour un projet de troisième lien Québec-Lévis rétréci.

Redonner le sourire

Plusieurs dossiers importants sont en suspens.

Par contre, dans un contexte rempli d’incertitudes liées à la pandémie et à la guerre, le gouvernement Legault a malgré tout choisi de se priver de 3 milliards $ pour aider les consommateurs.

Quand les familles se serrent la ceinture, elles coupent souvent dans les vacances.

L’argent reçu au printemps permettra possiblement des escapades estivales qui feront oublier un moment les temps durs.

Les caquistes ont aussi besoin d’électeurs plus souriants avant le 3 octobre.