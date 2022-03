Les nouveautés chez Arctic Cat

Majoritairement, en 2023, on peut dire qu’à l’exception de deux nouveaux modèles dans la gamme, les motoneiges Arctic Cat ressemblent à celles de l’an dernier.

Pour les amateurs de conditions plus difficiles, alors que les bosses dominent le milieu où ils circulent, la ZR 6000 R-XC arrive sur le marché avec comme nouveauté principale la longueur de sa chenille de 129 pouces. Elle vous permettra d’adopter une conduite plus sportive. La suspension R-XC absorbera les bosses sur les terrains inégaux, vous permettant d’apprécier encore plus cette motoneige conçue pour les amateurs de cross-country. Le moteur 600 C-TEC2, 2 temps de 599 cc développant 125 HP, permettra au conducteur de profiter de ses randonnées avec un niveau de performances inégalées. Cette motoneige est montée sur le châssis ProCross.

RIOT 9000

Pour sa série Riot de 2023, Arctic Cat a décidé de présenter la Riot 9000. Elle est équipée du fameux moteur C-TEC 4 turbocompressé, qui développe 200 HP. C’est le même moteur que la Thundercat. Elle sera aussi équipée de la direction assistée, ce qui vous procurera des randonnées plus confortables et moins fatigantes, lors des portions plus longues. Les suspensions choisies sont la Cross-Action à l’arrière et la ARS II à l’avant. Le système de réglage de la suspension ATAC sera inclus. Les amortisseurs avant et arrière ajustables en compression électroniquement, sont de la partie. L’amortisseur central est de type AC à gaz à haute pression. Ce système de suspension s’ajuste toujours électroniquement, simplement par l’action du pouce sur la poignée de gauche. Pour la chenille, ce sera la Cobra 15X146 pouces, avec des talons de 1,35 ou de 1,6 pouce.

Photo courtoisie, motoneiges.ca

NOUVELLE BLAST

Dans cette section, on voit apparaître la Blast M 4000 LTD en 2023.

Cette motoneige, qui sera offerte en petite quantité, garde les mêmes caractéristiques de sa gamme, surtout avec ses dimensions de 7/8 de la grandeur d’une motoneige courante. Elle sera équipée du moteur de 400 cc, développant 65 chevaux. C’est la motoneige idéale pour les débutants.

Photo courtoisie, motoneiges.ca

Afin d’assurer une meilleure maniabilité dans les conditions de poudreuse, la compagnie a décidé de l’équiper de la fameuse suspension Alpha One, avec son rail unique, étant donné que ce modèle permettra aux amateurs de s’amuser en montagne. À l’avant, la suspension AMS, avec un écart des skis réglable entre 35,5 et 37,5 pouces, viendra compléter le dossier suspension. Les amortisseurs choisis sont des Fox Float à l’avant et à l’arrière, alors qu’au centre ils seront à gaz à haute pression. La chenille qui complète le tableau est une Challenger de 15X146 avec talons de deux pouces.

Il convient aussi de mentionner que les ingénieurs d’Arctic Cat ont conçu un banc de montagne plus léger pour ce modèle de montagne

Sur tous les modèles Blast, il y aura un choix de deux réglages de chaleur pour le chauffe-mains et le chauffe-pouce.

D’AUTRES DÉTAILS