Les vols de véhicules en hausse à Sherbrooke

La recrudescence des vols de véhicules inquiète le Service de police de Sherbrooke (SPS) qui a enregistré une dizaine de cas dans les trois dernières semaines.

Depuis le début de l’année, ce sont pas moins de 30 vols de voitures qui ont été perpétrés, selon un décompte établi par la police, alors qu’en 2021 le SPS a enregistré 77 plaintes de vol de véhicule.

«Ces vols se produisent majoritairement de nuit pour les cas rapportés dernièrement», a indiqué par communiqué la police, demandant aux citoyens de suivre quelques conseils de sécurité de base.

Ainsi, le SPS recommande notamment de stationner son véhicule dans un endroit éclairé, de bien verrouiller les portières et de se munir d’un système antidémarrage, d’un système d’alarme et de repérage et d’un cadenas de volant.

«Il est aussi préférable de ne pas mettre les clefs à puces à proximité de la porte d’entrée de votre résidence», a ajouté le corps policier, avouant ne pas pouvoir agir seul contre ce fléau sans l’implication de la population.

