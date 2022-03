L’espoir renaît chez les Jets

Les Jets de Winnipeg ont relevé la tête au cours des derniers jours pour revenir dans la course pour une place en séries et ils peuvent remercier notamment leur gardien Connor Hellebuyck.

Le récipiendaire du trophée Vézina en 2019-2020 affiche une bonne mine ces temps-ci. Il a d’ailleurs repoussé les 42 tirs dirigés vers lui par les Golden Knights de Vegas dans une victoire de 4 à 0, mardi, permettant aux siens de récolter un sixième gain en huit sorties. Aussi, chaque point obtenu est important pour son équipe, qui occupe le 10e rang de l’Association de l’Ouest en vertu d’un retard de quatre points sur la formation de huitième place, les Stars de Dallas.

«Ça peut paraître un euphémisme, mais il a bien joué. Nous disons que les triomphes à cette période de la campagne sont tout ce qui compte, sauf que nous pouvons mieux jouer. Quand nous avons un gars comme lui devant le filet pour effacer nos erreurs, particulièrement lorsqu’on passe beaucoup de temps dans notre territoire, c’est immense», a déclaré l’attaquant québécois Pierre-Luc Dubois au quotidien «Winnipeg Sun».

Hellebuyck tente également de retenir uniquement le positif. À cause de la position précaire des Jets, ces derniers n’ont pas à rechigner sur chaque gain remporté. «Nous avons toujours été dans la bataille. Là, nous sommes vraiment dans le coup», a quelque peu nuancé le numéro 37 qui a signé son 28e blanchissage en carrière dans la Ligue nationale.

Des arrivées profitables

Les heures précédentes ont été mouvementées au sein des troupes manitobaines, un peu comme ce fut le cas ailleurs dans le circuit Bettman. Des joueurs appréciés de leurs coéquipiers, Nathan Beaulieu et Andrew Copp, sont partis. Par contre, les nouveaux venus Zach Sanford et Mason Appleton (de retour chez les Jets après un séjour chez le Kraken de Seattle) ont insufflé une bonne dose d’entrain au groupe.

«Ils nous ont donné de l’énergie, j’ai aimé ce trio, a affirmé le pilote Dave Lowry à propos de la ligne d’attaque formée de Paul Stastny et des deux joueurs acquis plus tôt cette semaine. Vous savez ce que vous obtiendrez avec Mason. Vous avez de la vitesse, quelqu’un qui sera le premier sur la rondelle et qui provoquera des revirements. Sanford a contraint l’adversaire à écoper d’une pénalité. Il effectue du bon travail pour contrôler le disque et en assurer une gestion efficace. Et Stastny a bien fait entre les deux gars.»

Les Jets tenteront de poursuivre leurs succès jeudi en accueillant l’ancien club de Sanford, les Sénateurs d’Ottawa.

