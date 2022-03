Match des meilleurs espoirs: Shane Wright marque dans la défaite

KITCHENER | Les yeux étaient rivés sur Shane Wright, mercredi, au Match des meilleurs espoirs de la LCH. Ça ne s’est pas passé exactement comme il l’aurait souhaité puisque son équipe, les Rouges, a été dominée et s’est inclinée 3-1 au Memorial Auditorium de Kitchener.

Ceux qui doutaient de Wright ont assurément été un peu rassurés dès les premiers instants de la première période. Celui qui est toujours considéré comme le meilleur espoir de la cuvée 2022 a utilisé sa force d’accélération dès les premières secondes pour s’échapper mais son tir a raté la cible.

Lors de sa présence suivante, il a de nouveau démontré ses qualités de patineur lorsqu’il s’est débarrassé de la couverture de Conor Geekie pour s’amener à deux contre un avec Danny Zhilkin puis rediriger sa passe derrière Tyler Brennan.

Le capitaine des Rouges a toutefois été plus tranquille par la suite. On ne sait pas si c’est la solide mise en échec que lui a servi le défenseur des Olympiques de Gatineau Noah Warren, qui a freiné son élan, mais il n’a pas été aussi visible après.

«Je pense que j’ai connu un match correct. J’aurais pu faire mieux mais en général j’ai aimé l’expérience et je vais apprendre de ça.»

Wright ne croyait d’ailleurs pas que le fait que tous les yeux soient rivés sur lui l’aient dérangé outre mesure.

«Il va y avoir des recruteurs dans les gradins jusqu’à la fin de la saison. Il y aura toujours des gens qui vont regarder. Je n’ai pas approché ce match différemment.» À sa décharge, toutefois, il n’est pas le seul à avoir connu un match à demi-teinte. L’équipe des Rouges au complet a été passablement dominée tout au long de la rencontre.

De l’autre côté, les Blancs ont développé une chimie rapidement, inscrivant trois buts sans réplique dont celui de l’attaquant des Remparts de Québec Nathan Gaucher qui, bien placé devant le filet, a redirigé une passe de son partenaire de trio et membre des Olympiques de Gatineau Antonin Verreault, pour faire 3-1.

Tout ça au grand plaisir de ses coéquipiers qui s’étaient réunis au Centre Vidéotron pour regarder le match du no. 91.

«Antonin et moi, on joue dans la même ligue donc on se connait bien, a mentionné Gaucher. Je sais quel genre de joueur il est donc j’essaie de bien me placer pour recevoir ses passes. Il voit super bien le jeu et c’est ce qui a porté fruits aujourd’hui.»

Seul compteur de l’équipe, Wright a été nommé joueur par excellence de sa formation. Du côté des Blancs, c’est Jagger Firkus qui a reçu l’honneur. L’attaquant des Warriors de Moose Jaw a terminé avec un but et une passe.

S’il ne s’est pas inscrit à la feuille de pointage, le défenseur Warren a lui aussi gagné des points. Sa mise en échec sur Wright en début de première période a été l’un des faits saillants de la rencontre.

«Je pense que j’ai bien joué, a analysé le géant de 6 pi 5 po. J’ai réussi à démontrer dès le début que j’étais un gars physique et capable de jouer dur. [...] Quand j’arrive dans le coin, je ne regarde pas qui est le gars. Ç’a tombé que c’était lui [Shane Wright] et j’ai bien fini ma mise en échec.»

Chose promise, chose due

Parlant de terminer ses mises en échec, Maveric Lamoureux a répondu à l’appel d’Antonin Verreault en début de rencontre.

Mardi, l’attaquant des Olympiques et le défenseur des Voltigeurs de Drummundville s’étaient lancé des flèches dans les médias, Verreault demandant à Lamoureux d’éviter les double-échecs à son endroit.

Décidément, le grand défenseur droitier n’a pas tenu compte de la demande de son adversaire. Dès leur première présence, il a servi une solide mise en échec à Verreault avant de conclure avec un petit double-échec dans le dos, question qu’il ne se relève pas trop rapidement.

«Il m’a donné un double-échec dans le dos et il me l’a fait savoir. Il m’a dit ‘’tiens mon criss!’’», a raconté le coloré Verreault, qui concède un pied à son adversaire (5 pi 7 po contre 6 pi 7 po).

De son côté, malgré la défaite, Lamoureux était tout sourire.

«Tout le match, j’avais vraiment du plaisir et j’avais le gros sourire. [...] Quand je l’ai plaqué, j’avais le sourire et quand je l’ai crosschecké, j’avais le sourire aussi. On s’est parlé et agacé un peu durant le match. À un moment donné aussi, devant leur banc, Noah [Warren] et Verreault m’agaçaient et me lançaient des affaires», a-t-il raconté.

Goyette s'illustre aux tests

Quelques Québécois se sont illustrés lors des tests sur glace tenus mardi, dont David Goyette. Le Québécois qui évolue pour les Wolves de Sudbury dans la Ligue de l’Ontario (OHL) a terminé au troisième rang cumulatif, derrière les attaquants Matthew Savoie du Ice de Winnipeg et Vinzenz Rohrer des 67’s d’Ottawa.

L’attaquant s’est entre autres distingué lors des épreuves d’agilité en transition, avec et sans la rondelle, où il a terminé quatrième. Il a aussi pris le troisième rang lors de l’épreuve testant la vitesse de réaction des joueurs.

À noter aussi que le défenseur Noah Warren a été le plus rapide sur 30m sans la rondelle, avec un temps de 3,81 secondes.

«J’ai été surpris ce matin d’être no 1. Je me suis dit que ça devait être une erreur. C’est le fun de voir que je m’améliore de jour en jour», a-t-il mentionné.

Nathan Gaucher a quant à lui terminé tout juste derrière Warren, au deuxième rang de ce test, avec un chrono de 3,829 secondes.