Nouveau défi à Rimouski

Photo courtoisie

Croisé récemment dans un restaurant de Québec, le sympathique Renaud Audet (photo) m’a appris qu’il était, depuis le 14 février dernier, le nouveau directeur général de la Caisse Desjardins de Rimouski, prenant ainsi la relève de Martin Desrosiers, qui a quitté le Mouvement Desjardins après 35 années de loyaux services. Renaud, qui a fait les belles heures de la Caisse Desjardins du Piémont Laurentien (L’Ancienne-Lorette) à titre de directeur général aussi, pendant une douzaine d’années, cumule plus de 31 années d’expérience au sein du Mouvement Desjardins, dont 27 à titre de gestionnaire. Détenteur d’une maîtrise en gestion des organisations, il est reconnu pour son leadership participatif et dynamique. Il entend d’ailleurs poursuivre les efforts entrepris pour offrir des services financiers de haut niveau, accessibles et adaptés aux exigences des membres. Ses qualités de gestionnaire inspirant et son impressionnante feuille de route seront des atouts indéniables pour la Caisse Desjardins de Rimouski, qui, avec un volume d’affaires de 3,01 G$, contribue au développement économique et social de ses quelque 36 536 membres et de la collectivité où elle est présente. Bravo, Renaud !

Espace D Esthétique

Photo courtoisie

La docteure Virginie Kelly (photo), dermatologue, m’annonce l’ouverture, le 1er mai 2022, d’une nouvelle clinique de soins médico-esthétiques, Espace D Esthétique, à la Clinique médicale Saint-Louis, avec une équipe d’experts passionnés et à l’écoute de sa clientèle. Différents soins médico-esthétiques seront offerts à celle-ci, soit cryothérapie, électrodessication, interventions chirurgicales mineures, injections PRP (« plasma riche en plaquettes »), laser épilatoire, vasculaire, pigmentaire et gynécologique, lumière pulsée et sclérothérapie (varices). Renseignements ou pour prendre rendez-vous : https://esthetiqued.com/ ou 418-930-2563.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 23 mars 1992. Ron Lapointe (photo), 42 ans, meurt des suites d’un cancer du rein et d’une tumeur au poumon. Il avait été tout d’abord instructeur-chef dans le hockey junior avec le Junior de Montréal, les

Remparts de Québec et les Cataractes de Shawinigan. Après un séjour avec les Capitals de Washington comme instructeur adjoint, il a piloté les Nordiques de Québec de décembre 1987 à décembre 1988, quand il a dû remettre sa démission pour subir une opération à la suite de la découverte d’une tumeur à un rein. Il a travaillé ensuite pour les Canucks de Vancouver comme dépisteur au Québec pendant un an. Un trophée portant son nom est remis chaque année à l’entraîneur jugé le meilleur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Anniversaires

Photo courtoisie

Anick Lemay (photo), actrice et comédienne québécoise (L’Échappée, Allée simple), 51 ans...Eugenie Victoria Helena Mountbatten-Windsor, princesse Eugénie d'York, fille du Prince Andrew et de Sara Ferguson, 32 ans...Richard Garneau, ex-chef des finances et ex-vice-président exécutif de Maax...Ricardo Zonta, ex-pilote brésilien de Formule 1, 46 ans...Chaka Khan, chanteuse, soliste de Rufus, 69 ans...Marie Malavoy, ex-députée de Taillon (PQ) à l’Assemblée nationale (2006-2014), 74 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 23 mars 2021 : George Segal (photo), 87 ans, acteur et producteur américain nommé à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour le rôle du jeune professeur Nick dans « Qui a peur de Virginia Woolf » ... 2019 : Gérard Bélanger, 83 ans, sculpteur et un pionnier de la fonderie d’art au Québec (Inverness)... 2019 : Claude Besson, 70 ans, auteur-compositeur-interprète et musicien français... 2019 : Denise DuBarry, 63 ans, actrice, productrice, femme d’affaires et philanthrope américaine... 2018. Deborah Lee Carrington, 58 ans, actrice et cascadeuse parue dans «Men in Black» et « Total Recall »... 2017 : Lola Albright, 92 ans, actrice et chanteuse américaine (Peter Gunn) ... 2016 : Jim Hillyer, 41 ans, député conservateur albertain... 2016 : François Cloutier, 93 ans, ancien ministre du cabinet Bourassa dans les années 1970... 2015 : Cédric Ragot, 42 ans, designer industriel français... 2014 : Adolfo Suarez, 81 ans, Président du gouvernement espagnol durant la Transition démocratique (1976-1981)... 2013 : Paul Bonneau, 50 ans, caméraman de TVA Québec... 2013 : Joe Weider, 93 ans, une figure légendaire du culturisme... 2011 : Elizabeth Taylor, 79 ans, actrice légendaire du cinéma hollywoodien... 2010 : Jean Séguin, 87 ans, journaliste et commentateur sportif... 2001 : David Mac Taggart, 68 ans, fondateur de Greenpeace.