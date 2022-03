Santé mentale: les ergothérapeutes reçoivent des cas plus jeunes et plus lourds

Après deux ans de pandémie, les ergothérapeutes reçoivent des patients pris avec des problèmes de santé mentale de plus en plus jeunes.

La clinique Neuractiv de Trois-Rivières, où travaillent huit spécialistes en ergothérapie, reçoit trois fois plus de demandes qu’il y a quelques mois.

Alexe Desaulniers, ergothérapeute dans cette clinique, constate que certains ont des symptômes de choc post-traumatique pour lesquels on sous-estime les vertus de l’ergothérapie. «J’ai des suivis à domicile avec des gens qui ont de la difficulté à faire leur épicerie. Pour eux, faire l’épicerie devient le défi de la semaine. Ils vont se préparer trois jours à l’avance.»

Les jeunes n’y échappent pas non plus: l’école à la maison et l’arrêt des sports les ont grandement fragilisés. «La clientèle est de plus en plus jeune. Ce n’est pas rare qu’on voit des adolescents de 12 à 15 ans avec des problématiques importantes et de plus en plus lourdes.» Des troubles anxieux et des symptômes dépressifs notamment.

Chez les aînés, en plus de la détresse psychologique, plusieurs ont perdu de la masse musculaire en raison du confinement. En résidence pour aînés, l’obligation de rester dans leur chambre les a privés de marcher, que ce soit à l’extérieur ou pour simplement se rendre au salon et à la salle à manger. «Le déconditionnement s’installe et on doit utiliser la marchette», a déploré Mme Desaulniers. Ceux qui utilisaient déjà la marchette l’ont troqué pour le fauteuil roulant, faute de masse musculaire. «Et ça, c’est important parce qu’on parle de l’autonomie de la personne», a souligné la professionnelle.

Que ce soit en santé mentale ou physique, Mme Desaulniers estime qu’il faudra des années pour se remettre complètement de la pandémie.