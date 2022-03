Eric Girard le répète comme un mantra, son budget n’est pas un budget électoraliste.

La CAQ tient à son image de gestionnaire responsable des finances publiques. Éviter de céder à la tentation du saupoudrage de millions serait le gage de sa vertu.

Enfin... Ça, c’est la ligne officielle.

Dans les faits, il doit une fière chandelle à l’inflation.

Cauchemar de la classe moyenne, frein à la reprise du Québec, menace à la stabilité espérée, l’inflation s’est cependant révélé un fort utile prétexte pour distribuer de l’argent à presque tous les contribuables.

Même un budget électoraliste n’y serait pas arrivé !

Écoutez la rencontre Latraverse – Dumont diffusée chaque jour en direct 17 h via QUB radio :

Tout le monde gagne

L’inflation actuelle est exceptionnelle, et donc la prestation de 500 $ offerte aux Québécois est exceptionnelle, martèle le ministre des Finances.

Exceptionnelle en effet, car rarement aura-t-on vu le gouvernement donner directement de l’argent à 6,4 millions de Québécois.

On n’est plus dans l’aide aux démunis ni même dans l’aide à la classe moyenne. On est dans l’aide à tous sauf les 5 % les plus riches.

« L’augmentation de la vie, ça touche tout le monde. Nous avons fait un geste pour l’ensemble des adultes », tempère Eric Girard.

Logique. Mais ô combien utile en année électorale.

Car si l’inflation touche tout le monde, ce ne sont pas 95 % des Québécois qui peinent à boucler leurs fins de mois.

Peu importe, grâce à la nouvelle prestation-inflation, une famille ayant un revenu familial de 75 000 $ qui peine à boucler ses fins de mois recevra autant qu’une famille qui vit sur 200 000 $ !

Jouer avec le feu

Dompter l’inflation est toujours un jeu à la fois difficile et périlleux.

Or, en injectant 3,2 milliards $ directement dans les poches des Québécois, le gouvernement Legault ne risque-t-il pas de mettre de l’huile sur le feu de l’inflation ?

Le ministre des Finances s’en défend. Il plaide que le montant de 500 $ par personne reflète l’augmentation des coûts pour le logement, le transport, l’alimentation et les vêtements.

Il cite même le Fonds monétaire international qui encourageait, début mars, les gouvernements à venir en « appui aux ménages les plus vulnérables ».

Il est là le risque...

Aider les familles les plus vulnérables, ce n’est pas aider 95 % des adultes !

Limiter son aide directe aux plus vulnérables aurait au moins mitigé les pressions inflationnistes. C’eût été l’option la plus prudente.

Or, le gouvernement Legault fait plutôt un pari.

En donnant 500 $ à presque tous les Québécois, il prend certes le risque d’alimenter l’inflation, mais il espère continuer à stimuler l’économie par la consommation des ménages les mieux nantis, ceux qui n’ont pas besoin de cette aide.

Sous couvert d’aider les plus démunis, on mise sur les plus fortunés pour faire rouler l’économie.

L’avantage de ce jeu d’équilibre est qu’il est aussi payant politiquement pour la CAQ que séduisant pour l’ensemble de son électorat.

Pas besoin de déposer un budget électoraliste dans ce temps-là.