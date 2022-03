Un ex-physio pervers écope de 11 mois de prison

Un ex-physiothérapeute qui a agressé sexuellement deux patientes a écopé aujourd'hui de 11 mois de prison, en plus de la radiation de six ans qui avait déjà été imposée par son ordre professionnel.

« On avait deux femmes vulnérables, il était là pour les soigner », a déploré Me Louise Blais, de la Couronne, avant qu’Edgar Tobon ne prenne le chemin des cellules.

C’est que Tobon, 61 ans, avait abusé de la confiance de patientes afin de s’en prendre à elles en 2018.

La première victime s’était présentée à sa clinique pour des douleurs. Sauf que le physiothérapeute avait profité du traitement pour passer ses mains sous le pantalon et le sous-vêtement de la femme.

Détruites

« Je me suis sentie prisonnière, j’ai figé, a dit la femme dans une lettre lue à la cour aujourd'hui. Mon corps était en état de choc et mes pensées se bousculaient. Je me suis isolée, j’ai vécu de la culpabilité. C’est difficile de faire confiance aux professionnels de la santé et aux gens en général. »

La seconde victime a elle aussi subi les attouchements de Tobon, dont aux fesses. Et comme la première victime, elle a été durement affectée par les gestes criminels du thérapeute en qui elle avait confiance.

« J’ai subi un choc, mon moral était détruit », a-t-elle écrit dans une lettre au tribunal.

Cette victime a été si traumatisée qu’elle a arrêté ses traitements entrepris pour atténuer ses douleurs.

Une enquêtrice aussi

À la suite de ces événements, des plaintes avaient été déposées tant à la police qu’auprès de l’ordre professionnel de Tobon.

Une représentante du syndic avait été envoyée incognito sur place et à la deuxième séance, Tobon avait aussi posé des gestes à caractère sexuel sur elle.

« L’intimé a abusé de son statut [...], il a abusé de la vulnérabilité des patientes et de la confiance que ces dernières lui vouaient », pouvait-on lire dans la décision disciplinaire ordonnant la radiation de Tobon jusqu’en 2024.

L’enquêtrice n’a toutefois pas porté de plainte à la police, si bien que le physiothérapeute n’a jamais été accusé au criminel pour ces gestes.

Il a toutefois dû faire face à la justice pour les deux autres victimes. Et il a rapidement plaidé coupable d’agression sexuelle.

« Depuis, il a tout perdu », a dit son avocat, Luc Simard, en expliquant que son client avait fait des thérapies, et qu’il cherchait encore à comprendre pourquoi il avait posé ces gestes.

En plus de sa sentence de 11 mois, Tobon devra se soumettre à une probation de deux ans, pendant laquelle il ne pourra pas s’approcher des victimes. Il sera également inscrit au registre des délinquants sexuels jusqu’à sa mort.