Un groupe de travail pour lutter contre les crimes haineux

La Fondation canadienne des relations raciales (FCRR) et la Table ronde nationale des chefs de police ont annoncé mardi la mise en place d’un groupe de travail sur les crimes haineux.

La nouvelle structure annoncée à Toronto lors du sommet national sur les crimes haineux sera coprésidée par la FCRR et la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Le groupe de travail vise à prévenir les crimes haineux et établir des normes pour mieux soutenir les communautés ciblées, en agissant notamment sur la formation des policiers et l’engagement auprès des victimes.

Outre la GRC, plusieurs corps de police font partie de ce groupe de travail, notamment la Sûreté du Québec (SQ), le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et le Service de police de Toronto (SPT).

«Les crimes haineux érodent le tissu social de notre nation parce qu'ils envoient le message aux membres des groupes minoritaires qu'ils sont méprisés et détestés», a indiqué Mohammed Hashim, directeur exécutif de la FCRR et coprésident du groupe de travail.

«Cet effort de collaboration enverra un signal aux communautés que leur sécurité et leur bien-être sont une priorité de sécurité publique», a-t-il mentionné.

«Nous sommes ravis d'avoir l'occasion de réunir ce groupe de travail et de collaborer étroitement avec la FCRR pour comprendre comment les services de police de tout le pays peuvent mieux prévenir ce problème inquiétant et croissant et y répondre», a déclaré Alison Whelan, chef de la politique stratégique et des relations extérieures de la GRC et coprésidente du groupe de travail.