Une bonne saison dans l’ensemble

Malgré le fait que la saison n’a pas débuté au même moment partout au Québec, les responsables de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec se disent très satisfaits.

« On ne peut pas analyser la saison de la même façon sur l’ensemble du territoire québécois parce que la neige n’est pas tombée partout de la même façon, d’expliquer le président de la Fédération, M. Réal Camiré. Alors que présentement il y a des secteurs qui sont encore très bien enneigés pour permettre la pratique de la motoneige, dans d’autres, plusieurs annoncent que leurs sentiers sont fermés. Malgré tout, dans l’ensemble, on peut dire que nous avons eu une bonne saison. Nous avons vu une augmentation du nombre de membres. »

Selon le président, la situation s’est vraiment stabilisée après la période des Fêtes.

Pour lui, il y a eu une ombre au tableau que peu de gens connaissent : la livraison tardive et le manque de motoneiges disponibles.

« Ce qui a jeté de l’ombre sur la saison, c’est le fait que les manufacturiers ont connu des ruptures de produits ou de stocks, ce qui a fait en sorte que plusieurs motoneigistes ont reçu leur motoneige en retard. Cette situation a écourté la saison de plusieurs. Un président de clubs m’a téléphoné dernièrement pour me mentionner que 17 de ses membres n’avaient pas encore reçu leur motoneige. Je ne saurais dire si cette situation touche tous les manufacturiers, mais en fin de compte, si le motoneigiste n’a pas sa motoneige, il n’y aura pas de saison pour lui. Il faut espérer que de telles situations ne se reproduiront pas l’hiver prochain. »

DES BÉNÉVOLES EFFICACES

Pour le président, un des faits importants à mentionner, c’est le travail des bénévoles qui s’occupent du réseau de sentiers.

« Partout où je suis passé, les motoneigistes se disaient satisfaits des sentiers. Ça, on le doit aux bénévoles qui effectuent un travail remarquable pour nous offrir une telle qualité de sentiers. Depuis trois ans, nous assistons à une augmentation constante du nombre de motoneigistes. Cela s’explique en partie parce que bien des gens qui avaient abandonné la motoneige il y a quelques années sont revenus en raison de la pandémie. Ils ont redécouvert leur loisir favori, la qualité des machines, le réseau de sentiers formidable que nous avons et l’accès exceptionnel à tous les services, partout au Québec. Ils sont demeurés dans le circuit. Déjà, certains concessionnaires commencent à manquer de modèles pour 2023. »

UN MOTEUR ÉCONOMIQUE

Dans plusieurs régions du Québec, la pratique de la motoneige représente d’importantes retombées économiques.

« Les derniers chiffres que nous avons en mains, qui datent de 2016, indiquent 3,27 milliards de dollars en retombées économiques et 14 000 emplois reliés à la pratique de la motoneige. La situation actuelle prouve qu’ils sont très conservateurs, d’expliquer Michel Garneau, de la Fédération. Si on tient compte de l’engouement que nous connaissons depuis trois ans, avec l’augmentation du nombre de membres à la Fédération, ils ne reflètent plus la réalité [sic]. Aussi, il faut tenir compte de l’augmentation du nombre d’immatriculations auprès du ministère des Transports. »

Dans plusieurs milieux, la pratique de ce loisir hivernal fait la différence à plusieurs niveaux. « Il y a 14 Associations touristiques régionales (ATR) qui font la promotion très active du produit motoneige. S’ils visent le segment motoneige, c’est parce qu’il rapporte énormément d’argent dans leur région respective. » Il faut ajouter à cela que dans bien des régions, s’il n’y avait pas de motoneige en hiver, plusieurs commerces fermeraient leurs portes.