CARPENTIER, Fernand



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 février 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé paisiblement et entouré des siens M. Fernand Carpentier, époux de Mme Aline Rodrigue. Natif de Saint-Tite, il était le fils de feu Roland Carpentier et de feu Alida Richard. Il demeurait à Saint-Agapit. La famille recevra les condoléancesà 13h enIl laisse dans le deuil sa femme adorée, Mme. Aline Rodrigue: ses enfants qu'il choyait: Christiane (Johanne Plante), Maude, Ian (Sophie St-Pierre): ses petits-enfants; Félix-Antoine et Victoria Carpentier (Samuel Drapeau); ainsi que toute sa belle-famille Rodrigue. Il était le frère de feu Rolande (feu Jean Jacob), feu Grégoire (feu Julienne Brousseau), Normand (Marielle Jacob), feu Noël (Hélène Cloutier, feu Roland (Véronique Rochette). Sont également affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier tout ceux et celles qui les ont supportés durant cette épreuve.