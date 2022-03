BILODEAU, Yvette Asselin



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er février 2022, à l'âge de 97 ans et 2 mois, est décédée notre mère madame Yvette Asselin, épouse de feu René Bilodeau, elle était la fille de feu Blandine Labrie et de feu Joseph Asselin. Originaire de Saint-Nérée, elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (Dominique Ruel), Gisèle (Simon Thibault) et Alain (Gaétane Laflamme); ainsi que ses petits-enfants: Vincent Ruel (Andrée Lévesque), David Ruel, Valérie Thibault (Pierre Michaud), Eloise Thibault (Terrence Finlay), Guillaume Thibault (Annie Laroche), Mireille Bilodeau (Alain Lefebvre), Josée Bilodeau (Simon Viel), Pascal Bilodeau (Stéphanie Lagotte) et plusieurs arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Marie, feu Annette (feu Maurice Bisson), feu Léopold (Rose-Anne Poliquin), feu Fernand (Laurianne Mercier). Elle laisse aussi ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bilodeau: feu Paul, feu Maurice (feu Thérèse Vézina), feu Charles (feu Thérèse Blouin), feu Adrien, feu Thérèse (feu Julien Lemay), Céline (feu Alfred Anctil); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Les membres de la famille remercient chaleureusement le personnel et la direction de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour leur dévouement et la qualité des soins fournis, ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445 rue Saint-Louis, Lévis, G6V 4G9. Des formulaires à cet effet seront disponibles au salon. La famille vous accueillera auà compter de 9 h.