MacDONALD, Wellie



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 24 février 2022, à l'âge de 87 ans et 6 mois, est décédé monsieur Wellie MacDonald, conjoint de madame Claire Gilbert et époux en premières noces feu madame Annette Gagnon, fils de feu dame Marie-Anna Côté et de feu monsieur Moïse MacDonald. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa conjointe Claire Gilbert; ses filles: Anne (Daniel Potvin), Lucie (Marc Levesque) et Marie-Josée (François Limoges); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses beaux-frères et belles-sœurs; les enfants de sa conjointe: Daniel (Marie-Hélène), Christian (Veronica) et Martin (Natacha); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, aude 14 h à 16 h 45.L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure au cimetière St-Charles avec la famille immédiate. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.