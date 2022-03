BOUCHARD, Robert



À L'hôpital Laval, le 20 février 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Robert Bouchard. Il était le fils de feu dame Laura Ferland et de feu monsieur Joseph Bouchard (feu Thérèse Dubé-Bouchard). Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil sa conjointe Huguette Boivin, ses filles; Diane (Martin Croteau), Linda (Sylvain St-Onge) et Lise (Louise Harvey); la mère de ses filles, Cécile Paquet (feu Jean-Guy Duperron) et ses enfants Claude (Jacynthe Boutin) et sa fille Maïté ainsi que France Sabale et sa fille Lydia-Anne Labbé. Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants; Mathis, Jules et Florence Croteau et Maggie Bouchard-Harvey, ses frères et sœurs: feu Olivette (Eugène Bélanger), feu Conrad (Ghyslaine Boudreau), feu Madeleine (feu Maurice Tremblay) et André (Lise Daigle). Il laisse aussi dans le deuil les membres de la famille Boivin: Ghislaine (feu Clément Gilbert), Micheline (feu Jacques Loiselle), Marc-André (Aline Lafond), feu Michèle, feu Claude et Georgette (Jean-Yves Daigneault) ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis, et tout particulièrement monsieur Louis Ferland (Marie). La famille a confié monsieur Bouchard auLa famille recevra les condoléancesde 8h30 à 10h30La mise en niche de monsieur Bouchard se fera par la suite au cimetière de la Souvenance. Elle tient aussi à remercier les membres du club social La fontaine de Jouvence pour les bons moments passés par monsieur Bouchard au sein du club. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation canadienne du cœur.