MARCOTTE, Colette



À son domicile, le 6 février 2022, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Colette Marcotte, fille de feu Raymond Marcotte et de feu Alice Beaumont. Elle demeurait à l'Ancienne-Lorette.Elle laisse dans le deuil le père de ses enfants Jules Couture; ses enfants: Olivier Couture (Karine Jacques) et Caroline Couture (Yhann Cadoret-Auger); ses petits-enfants: Anna et Thomas Auger; son frère et ses sœurs: Anne-Marie (feu Gilles Charest), Louisa, Noëlla (feu Jean-Marie Laberge) et François; ainsi plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Ses enfants tiennent à remercier chaleureusement ses sœurs: Anne-Marie et Noëlla pour leur support et leur aide. Notre mère tenait à laisser le message suivant : " Si, à mon souvenir vous êtes tristes, alors oubliez-moi, si je fais naître en vous un sourire, alors mon passage sur cette terre n'aura pas été inutile ".