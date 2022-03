BÉDARD, Jean-Louis



À Québec, le 16 mars 2022, à l'âge de 87 ans est décédé monsieur Jean-Louis Bédard. Il était l'époux bien-aimé de madame Pierrette Bernier et le fils de feu Joseph Édouard Bédard et de feu madame Anny Tremblay. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Josée, et Martin (Annick Rochette); ses petits-enfants: Joël, Samuel (Anne-Sophie Martel), Anthony; ses frères et sœurs: feu Lucien (Yvette Paradis), feu Thérèse (feu Claude Bacon), Béatrice, feu Roland (Hénédine Rodrigue), feu André (Gisèle Bédard), feu Carmelle, (Uldéric Pageau), Lionel (Gisèle Lepage), Marie-Marthe, feu Gemma; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu André Bernier (feu Georgette Richard), feu Denise Bernier (feu Jean-Guy l'Italien), Édith Bernier (feu Jean-Yves Fournier), feu Réjean Bernier (Annie Maheux), Rémi Bernier (feu Lorette Pruneau), Pierre Bernier (Marcelle Guay); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, amis, anciens confrères de travail et son petit chien adoré, Ponpon. La famille aimerait remercier le personnel de l'urgence de l'Hôpital St-François d'Assise ainsi que le docteure Violaine Dalens.Vos messages de condoléancespeuvent être laisséssur notre site internet auwww.dignitequebec.com