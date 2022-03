11 événements qui ont marqué le premier mois de guerre en Ukraine

Il y a un mois jour pour jour, la Russie lançait son offensive en Ukraine. Retour sur les plus gros événements de cette guerre.

1. Hôpital bombardé

Le 9 mars, l’armée russe a bombardé un hôpital pédiatrique de Marioupol. L’attaque a fait 17 blessés et provoqué l’indignation des autorités ukrainiennes, de l’Unicef et des Occidentaux. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déploré sur Twitter que «des gens, des enfants se trouvaient sous les décombres». Il avait par la suite qualifié le bombardement de «crime de guerre». De son côté, la Russie a affirmé que la frappe de «mise en scène» de «nationalistes» ukrainiens.

2. Centrale nucléaire attaquée

Le 3 mars, la plus grande centrale nucléaire d’Europe, située dans le centre de l’Ukraine, a été touchée par des frappes de l’armée russe. Un incendie s’était par la suite déclaré dans la centrale atomique de Zaporijjia. Kyïv avait par la suite accusé Moscou d’avoir recours à la «terreur nucléaire» et de vouloir répéter la catastrophe de Tchernobyl.

3. Prise de Tchernobyl

Le 25 février, les Russes ont pris le contrôle de la centrale nucléaire de Tchernobyl, site du pire accident nucléaire de l’histoire en 1986. Tchernobyl était une porte d’entrée facile pour les forces russes.

4. Théâtre détruit

Le 16 mars, un théâtre abritant «des centaines de civils» a été fortement endommagé par une frappe aérienne russe à Marioupol. Dans les jours qui ont suivi, 130 personnes ont pu être secourues. L’attaque a fait un blessé grave et aucun mort, selon le bilan préliminaire. Selon Kyïv, plus de 2100 personnes ont été tuées à Marioupol depuis le début de l'invasion russe, le 24 février.

5. «Force de dissuasion»

Le 27 février, Vladimir Poutine annonce mettre en alerte sa «force de dissuasion» qui peut comprendre une composante nucléaire. La Maison-Blanche dénonce une escalade «inacceptable». Le 22 mars, Moscou a indiqué qu’elle n'utilisera l'arme nucléaire en Ukraine qu'en cas de «menace existentielle» contre la Russie.

6. Pourparlers

Le 28 février, une première ronde de pourparlers entre la Russie et l'Ukraine a lieu à la frontière ukraino-bélarusse, sans résultat. Vladimir Poutine exige la reconnaissance de la Crimée comme territoire russe, la «dénazification» de l'Ukraine et que ce pays se dote «statut neutre», comme préalable à la fin de l'invasion. Moscou exige depuis plusieurs mois la garantie que Kiev n'entrera jamais dans l'OTAN. D’autres rondes de pourparlers suivront et mèneront notamment à la mise en place de couloirs humanitaires pour évacuer les civils.

7. Le plus gros avion du monde détruit

Le 28 février, le plus gros avion du monde, le cargo Antonov An-225 ukrainien, a été détruit par des frappes russes dans un aéroport près de Kiev au cœur de durs combats. Cet appareil unique au monde mesurait 84 m de long et pouvait transporter jusqu’à environ 250 tonnes de fret à une vitesse pouvant atteindre 850 km/h. Il a notamment été très sollicité au début de la pandémie du COVID-19.

8. Marioupol assiégée

Le 4 mars, le port stratégique de Marioupol, dans l'est de l'Ukraine, est soumis à un «blocus» de l'armée russe et à des attaques «impitoyables», a indiqué samedi le maire, appelant à l'instauration d'un couloir humanitaire. De nombreuses tentatives d’évacuation de civils ont échoué, les deux parties s'accusant mutuellement de ne pas respecter leurs engagements. Selon le maire de la ville Vadim Boïtchenko, une enfant de six ans est morte de déshydratation sous les ruines de sa maison détruite. Des centaines de milliers de civils tentent de fuir la ville.

9. Des milliers de réfugiés

Le 20 mars, l’ONU estimait à dix millions de personnes, soit plus d'un quart de la population en Ukraine, le nombre de citoyens qui ont désormais fui leurs foyers en raison de la guerre «dévastatrice» menée par la Russie. L'agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a précisé que 3 389 044 Ukrainiens ont quitté le pays depuis le début de l'invasion russe, le 24 février, et que 60 352 autres ont pris la route de l'exode. L'Unicef a déclaré de son côté que plus de 1,5 million d'enfants font partie de ceux qui ont fui à l'étranger.

10. Sanctions

Les Occidentaux infligent des sanctions économiques de plus en plus sévères visant Vladimir Poutine et les oligarques, ainsi que l'économie et le secteur financier. Les espaces aériens sont fermés, de grandes entreprises coupent leurs liens avec la Russie qui se voit exclue d'une multitude d'événements sportifs et culturels. Les médias d'État russe RT (ex-Russia Today) et Sputnik sont interdits en Europe et au Canada. Depuis, de nombreux biens, comme des yachts, ont été saisis par des pays européens.

11. L’Ukraine contre-attaque

Le 23 mars, l’armée ukrainienne est parvenue à récupérer certaines villes en repoussant l’envahisseur russe malgré les bombardements incessants. Presque un mois après le début de l’invasion de l’Ukraine, la Russie ne contrôle ni la capitale Kyïv ni la grande ville portuaire stratégique de Marioupol. Mais après d’intenses combats, les forces ukrainiennes ont repris les rênes de Makariv, une petite ville à l’ouest de Kyïv. Dans le sud, près de la ville capturée de Kherson, les Ukrainiens ont aussi «essayé de regagner du territoire», a ajouté le Pentagone.

- Avec l'Agence France-Presse

