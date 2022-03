LIRETTE, Rénald



À son domicile, le 11 février 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Rénald Lirette, époux de dame Lisette Laroche, fils de feu Amédée Lirette et de feu Marie-Louise Paquet. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lisette; ses frères et sœurs : Monique, Huguette, Diane (Yvon Labrosse), François (Suzanne Fournier) et Yvon; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laroche : Léo (feu Lorraine Lemay), Denise (feu Marcel Cantin), Claudette (Marc Anderson), Raynald (Guylaine Lafond) et Raymond; sa filleule Mylène Vaughan et son filleul Guillaume Lirette, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à exprimer sa profonde reconnaissance à tous ceux et celles qui ont prodigué d'excellents soins notamment à son médecin Dre Julie Robitaille, ainsi que l'équipe attentionnée du CIUSSS Capitale-Nationale. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (l'I.U.C.P.Q.), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999. www.fondation-iucpq.org