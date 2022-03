DESCHAMPS, Louise



À la Maison Michel-Sarrazin, le 13 mars 2022, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Louise Deschamps, épouse de feu Réal Paré, fille de feu monsieur Jean-Paul Deschamps et de feu madame Pierrette Robin. Elle demeurait à Québec, originaire de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Lucie Comeau) et Lyne (Stéphane Paré); ses petits-enfants: Marie-Ève (David Leclerc), feu Catherine, Valérie (Gabriel Beaudoin), Alexandre (Stéphanie Ouellet), Sandryne (Antoine Gagné); son arrière-petits-fils Léo; ses frères et sœurs: feu Jacques, Denis (Louiselle Caron), Huguette (Jacques L'Espérance), France (Lorenzo Caron), Serge (Suzanne Charbonneau), Line (feu Léo Cloutier) Alain (Manon Lacharité), Pierre (Noëlla Leblond), feu Raymond Deschamps et feu Diane; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paré: Ginette (Gaston Coulombe) et feu Guy (Marie); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin. La famille vous accueillera auà compter de 10h30.