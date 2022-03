ST-PIERRE, Gisèle Lebel



Au Centre Hospitalier Robert-Giffard, le 21 février 2022, est décédée à l'âge de 78 ans, madame Gisèle Lebel, épouse de feu monsieur Viateur St-Pierre. Elle était originaire de Saint-Honoré-de-Témiscouata et fille de feu madame Marie-Ange Beaulieu et de feu monsieur Lucien Lebel. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lise (Josée Gagnon), Nancy, Carole et Richard; ses petits-enfants : David-Olivier et Maude; elle était la sœur de: Pierrette (feu Claude Couture), Pauline, feu Jean-Paul (Françoise Martin) et Ginette (Benoît Lebel); elle était la belle-sœur de (famille St-Pierre) : feu Valère (feu Lucette Vaugeois), feu Laurier (Armande Rivard), feu Martine, Blaise (Michèle L'Heureux), et Alain (feu Marthe Jeffrey) ainsi que plusieurs nièces, neveux, cousines, cousins, parents et ami (e)s dont particulièrement Mélanie Jalbert. Tout au long de sa vie, elle a été une personne dévouée et attentionnée auprès de tous. Son départ laisse un grand vide dans le cœur de ceux qui l'ont aimée et chérie jusqu'à la fin. La famille tient à remercier le personnel soignant du Centre hospitalier de l'Université Laval, du CLSC La Source de Charlesbourg ainsi que de celui du Centre hospitalier Robert Giffard - secteur des soins palliatifs pour les bons soins prodigués au cours de sa maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.