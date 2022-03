POULIOT, Gaétane



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er mars 2022, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Gaétane Pouliot, épouse de monsieur Michel Fortin, fille de feu monsieur Henri Pouliot et de feu madame Laura Allen. Elle demeurait à Saint-Joseph-de-Beauce et était originaire de Saint-Henri de Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Claude (Samuel Pelletier), Martine, Geneviève (Marco Caron) et André (Christine Robidoux); ses petits-enfants: Thomas, Laurence, Ophélie, Anaïs, Océane, Maxime, Charlie, Mathis et Raphaëlle; ses frères et sœurs: feu Jacqueline (Roland Morin), feu Adrien (Lise Labrie), feu Charles (Lise Turcotte), Laurette (feu Marc Bussières), Colette (Bernard Fauchon), Micheline (feu Herman Fauchon), Lucille (Alain Castonguay), Lisette (Guy Roy), Francine, France (Clément Turcotte), Alain (Denise Steele), Mario (Nancy Dutil); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu André Fortin (Marjolaine Giacomo), feu Colette Fortin, Suzanne Fortin et Mariette Fortin (Rosaire Oaks); ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Un merci spécial à tout le personnel soignant du 2e étage de l'Hôpital de Saint-Georges de Beauce et du 8e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que de l'Unité des soins palliatifs pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer - Relais pour la vie.le vendredi 1er avril 2022 de 18 h à 21 h etde 9 h à 11 h.