BERGER, Maria Malenfant



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 10 mars 2022, à l'âge de 101 ans et 5 mois, est décédée madame Maria Malenfant, épouse de feu monsieur Armand Berger, fille de feu Alfred Malenfant et de feu Pauline Dupuis. Elle demeurait autrefois à Beaumont. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Monique (Claude Brière), Marcelle, André, Gaston (Françoise Nadeau), feu Richard et Sylvie (feu Simon Bélanger); ses petits-enfants : Linda, Christian et Johanne Brière, Jean-François, Martin et Chantal Berger, Étienne Berger, Claudia Bélanger; ses arrière-petits-enfants : Arianne, Nadine et Raphaël St-Germain, Jessica Bernatchez, Mya et Jayden Brisson, Aurélie, Laurence et Édouard Berger; ses arrière-arrière-petits-enfants : Flavie et Albert Horth. Elle laisse également dans le deuil ses soeurs et son frère : Béatrice, Mariette, Réal et leur conjoint(e) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. La famille tient à remercier le personnel du 4ème étage, pavillon Saint-Joseph, du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour tous les bons soins prodigués. La famille vous accueillera aude 11 h à 13 h 15.