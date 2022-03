PELCHAT, Jacques



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 mars 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Jacques Pelchat. Il était l'époux de madame Louise Fiset et il était le fils de feu dame Cécile Langlois et feu monsieur Roland Pelchat. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Josée (le père de ses enfants, Jeannot Pageau), Annie (Jonathan Duperré) et feu Luc. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: feu Denise (Marcel Ferland), André (Suzanne Dorval), feu Micheline, Gilles (feu Diane Girard), Jean-Guy (Hélène Thibeault), feu Pierre et feu Robert (Louise Villeneuve); ses beaux-frères de la famille Fiset: Gilles (Hélène Couture) et Jean-Guy (feu Ghislaine Bouchard). Il laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants: Catherine Pageau (Guillaume Richard), Guillaume Pageau (Emmy Gosselin) et Jérémy Shink; son arrière-petits-fils Léo Richard, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. La famille a confié monsieur Pelchat au :La famille recevra les condoléances jeudi le 31 mars 2022 de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le premier avril de 9h à 11h au salon du complexe.Il sera porté à son dernier repos le vendredi premier avril. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'hôpital de l'Enfant-Jésus tout particulièrement ceux du 3e étage bloc P pour les bons soins prodigués à leur père et époux. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la société Québécoise du Cancer.