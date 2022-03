ROSSIGNOL, Aline



Au Centre hospitalier de Rivière-du-Loup, le 5 mars 2022, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Aline Rossignol, épouse de feu M. Clément Bonneau, fille de feu M. Emile Rossignol et de feu dame Ernestine Bérubé. Elle demeurait à Rivière-du-Loup. La famille recevra les condoléances au funérariumle vendredi 25 mars de 19 h à 21 h et le samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h.et de là, au cimetière de Saint-François-Xavier. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Louise (Michel Jean), Yvan (Hélène Blanchette), Lucie (Bernard Malenfant), Suzanne (Terry Noble), Louis (Andrée Chabot), Maryse (Normand Lévesque), Pauline (Denis Prévost); ses 12 petits-enfants : Sébastien (Geneviève Gilbert), Dominic (Julie Moisan), François, Annick, Louis-Philippe (Isabelle Durette), Tommy, Steve (Kasandra Bélanger), Marc-André (Sandra Fournelle), Emily, Joannie, Vincent, Charles (Danika Lee); ses 11 arrière-petits-enfants : Léa-Rose et Lily, Gabriel, Anne-Sophie et Grégoire, Lauralie et Ariane, Maxim et Maverick, Gabriel et Florence; ainsi que les membres des familles Rossignol et Bonneau. Les services professionnels ont été confiés à la :