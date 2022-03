SOUCY, Yvon



Mourir est bien peu de chose quand on continue à vivre dans le cœur des autres.Au CHSLD de Montmagny, le 20 mars 2022 à l'âge de 78 ans est décédé M. Yvon Soucy, fils de feu Hermile Soucy et de feu Gilberte Asselin. Il demeurait à Montmagny.Il laisse dans le deuil sa grande amie de cœur Mme Germaine Beaumont, son frère Roma (feu Pauline Boulet), sa sœur Huguette (Raymond Frégeau) et son ex beau-frère Paul-Henri Gagné. Les membres de la famille Beaumont qu'il a côtoyés de nombreuses années, ses cousins, cousines, ses nièces Pauline et Johanne Soucy et Isabelle Gagné. La famille remercie le personnel du CHSLD de Montmagny, plus particulièrement celui du 4è étage, ainsi que le Dre Jessica Ouellet et le Dr Éric Labrecque pour leur dévouement et leurs soins professionnels et leurs attentions remarquable avec leurs résidents. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ ou à la Société Canadienne du Cancer, www.cancer.ca/quebec/souvenir. Les arrangements funéraire ont été confiés à la :