GUILLEMETTE, Jean-Claude

(Jeannot)



Jeannot a fait face à la maladie avec courage entouré de l'amour, la douceur et la délicatesse de Raymonde. Avec sérénité, il a quitté sa famille et ceux qu'il aimait avec un " salut la gang " empreint de tendresse et d'authenticité.À Saint-Nicolas, à son domicile le 29 janvier 2022, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Guillemette, conjoint de madame Raymonde Lemay. Il était le fils de Cécile Théberge épouse en premières noces de feu Émilien Guillemette et en secondes noces de feu Philippe Turgeon. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Raymonde, ses enfants: Julie, Manon et Martin; ses petits-enfants: Charles-Antoine, Laurie-Anne, Stella, Sabrina (Vincent), Marie-Pier, Charline, Ismaël, Maëva, Megan et Anouk; ainsi que ses arrière-petits-enfants; ses sœurs: Monique Guillemette (Yvon Morency), Doris Guillemette (Jean-Paul Roy), Andrée Turgeon (Jean-Pierre Lamontagne), Michèle Turgeon (Martin Pouliot), Lison Turgeon (Patrice Pouliot) et les neveux et nièces. Les enfants de sa conjointe: Stéphan Poulin (Natacha Bouchard), Gaétan Poulin (Marie-Ève Paradis) et Marie-Claude Poulin (Jean-Sébastien Simard) ainsi que leurs enfants; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lemay: Nicole (Vital Nault), Yvon (Lise Dubé), Suzanne (Guy Auger), Gaétane (Robert Samson), Denyse (Daniel Lepage) et Jean-Claude; ainsi que plusieurs cousins, cousines, de nombreux très bons amis et sa belle gang de mustang. Un merci tout spécial à Daniel, Denyse et Sabrina ainsi qu'aux trois enfants à Raymonde pour l'accompagnement de Jeannot sur la route de sa nouvelle vie. La famille recevra les condoléances au complexede 9h à 11h.