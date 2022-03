BÉDARD, Guy Dr



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 7 mars 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé Dr Guy Bédard, urologue retraité de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, époux de dame Francine Bourbeau, fils de feu Arthur Bédard et de feu Georgette Molleur. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 26 mars 2022 de 19 h à 21 h etde 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Francine; ses enfants: Marie, François (Isabelle Maltais) et Rémy (Elisabeth Drogue et sa fille Camille Bisson); ses petits-enfants: Alexandre (Marie-Pier Bourret-Lafleur) et Sara Hamlyn (Dominique Maheux), Maxime et Sandrine Bédard (Rémi Lamontagne Caron), Juliette et Émile Bédard; son arrière-petite-fille Zoé Maheux; ses frères: Pierre (Andrée Labrie) et Robert (Claudette Delisle); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bourbeau: Michel (Nathalie Messier), Richard (Louise Boisclair), Paul (Élise Lauzon) et Lynn (Jacques Pratte); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr Morasse et son équipe des soins palliatifs gériatriques de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du rein, 2300, Boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal Qc, H3H 2R5, www.rein.ca.