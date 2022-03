NORMAND, Pauline



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 mars 2022, à l'âge de 100 ans et 1 mois, est décédée madame Pauline Normand, fille de feu madame Antoinette Simoneau et de feu monsieur Arthur Normand. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces: Colette Normand (feu Roger Lessard), Lise Normand (feu Jean Couture), Simon Normand, Pierre Normand, Michelle Carrier (Michel Méthot), Lise Carrier (Gonzague Méthot), Réjean Carrier (Nicole Turcot), Diane Brousseau (feu Pierre Carrier), Thérèse Rousseau (feu Yves Carrier); ainsi que de nombreux amis.où la famille recevra les condoléances à compter de 12 h 30. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des offrandes de messes ou par un don à la fondation de votre choix.