PAGEAU, Réal



À Québec, le 7 mars 2022, à l'âge de 80 ans, est décédé subitement monsieur Réal Pageau, conjoint de madame Suzanne Forgues, fils de feu Alphonse Pageau et de feu Marie-Jeanne Pageau. Il demeurait à Notre-Dame-des-Laurentides.La famille vous accueillera aule vendredi 8 avril de 18 h à 21 h et le samedi 9 avril de 10 h à 12h45.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Suzanne; ses enfants : feu Alain, Lynda et Sylvie (Jean-Sébastien Germain); ses petits-enfants : Jessica Duchesneau-Pageau (Raphaël L'Italien), Michaël Pageau-Duchesneau et Francis Falardeau-Pageau (Juliette Samson); son arrière-petit-fils Jacob L'Italien; les enfants de Jean-Sébastien : Chloé et Nathanaël; ses frères et sœurs : Conrad (Lisette Roy), Pauline (Elphège Sauriol), Claire, Claude (Kathleen Bisson), Francine (Richard Pageau) et Serge (Micheline Morency); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Forgues : Jacques (Agathe Samson), Guy (Martine Chevalier) et André (Annie Savard), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, 279, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Qc) H2X 1Y1, tél. : 514-871-1717, web : https://rubanrose.org/