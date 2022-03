BOURGAULT, John



À la Résidence Le Conf'Or de Saint-Rédempteur, le 2 mars 2022, est décédé John Bourgault à l'âge de 92 ans. Natif de Détroit (Michigan), il grandit à Saint-Patrice-de-Beaurivage avant de s'établir à Saint-Agapit pour y fonder sa famille avec son épouse, feu Émilienne Gagnon. Il nous a quittés sereinement, dans son sommeil, après une longue et heureuse vie. Il laisse dans le deuil ses enfants : Christiane, Sylvie (André Corriveau), Mario (Élise Trudel) et Alain (Martine Bergeron) ; ses petits-enfants: David Bourgault-Simard, Mathieu (Ariane Breton) et Pierrick (Cynthia Gagnon) Côté, Félix (Katrine Louis-Seize) et Charlotte Trudel-Bourgault, Simon et Philippe Bourgault; ses arrière-petites-filles : Alicia, Maeva et Élyann Côté ; sa sœur Patricia (feu Benoit Lachance) et son frère Réal (Geneviève Girard) ; ses belles-sœurs Jacqueline Gagnon (feu Jacques Gosselin) et Marie-Anne Routhier (feu Gaston Gagnon). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines, ami(e)s, notamment Mme Louise Simoneau qui l'a accompagné pendant plus d'une décennie et son très grand ami de longue date, M. Benoit Dubois. Il est allé rejoindre, outre son épouse, ses frères, belles-sœurs et beaux-frères tous décédés. De la famille Bourgault: Achille (Rachel Montminy) et Ernest. De sa belle-famille Gagnon : Simone (Paul-Émile Bourgault), Jean-Paul (Rhéa Demers), Rita (Laurent Girard), Gemma (Alonzo Talbot), Henri (Augustine Têtu), Gaston (Marie-Jeanne Boilard, 1res noces), Marcel (Jeannette Lecours), Yvette, Thérèse (Évariste Lapointe) et Laurent (Marie-Jeanne Demers). Nous désirons remercier la Résidence au Cœur du Bonheur de Saint-Agapit pour la qualité de vie dont il a bénéficié pendant plusieurs années ainsi que la Résidence Le Conf'Or de Saint-Rédempteur pour les bons soins prodigués depuis janvier 2021.où la famille vous accueillera à compter de 9 h 30. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis, Québec, G6V 3Z1. Lien pour faire les dons directement : Don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.