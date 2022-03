JOMPHE, Alphonse-Marie



Au centre d'hébergement Paul-Gilbert, le 6 mars 2022, entouré de l'amour de sa famille, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Alphonse-Marie Jomphe, époux de madame Noëlla Richard, fils de feu monsieur Alphonse Jomphe et de feu madame Marie-Luce Thériault. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Liette (Harold Landry), Andrée (Mario Baron) et Sylvain (Solange Caron); ses petits-enfants: Stéphanie (Thomas Paquin-Roy), Steven (Annie Moreau), Patrick (Cindy Amnotte), William, Jessica (Linda Abnoun), Sébastien, Marie-Pier (Charles Deneault-Bissonnette), Alison (Jason Paris), Emmanuelle (Daniel Britten), Marjory (Antoine Morissette) et Amely (Félix Desrosiers); ses arrière-petits-enfants: Mali, Gaël, Émile, Nelly, Rose-Anna, Ilan, Ezra, Logan, Jaxson, Zackary et Abigaëlle; ses frères et ses sœurs: feu Pierre-Marius (Yvonne Castello), Ghislain, Micheline, Adélard et Anne-Marie; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Richard: feu Lucille (feu Raynald Toussaint), Paul-Émile (Noëlla Cormier), Huguette (feu Lionel Boudreault) et Lucienne (feu René Boudreau); ses neveux et nièces de la famille Jomphe: Karen, Ann, Suzie et Josée; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du centre d'hébergement Paul-Gilbert, unité Oasis pour les soins et leur dévouement durant ces 3 dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société Alzheimer du Québec. La famille recevra les condoléances aule vendredi 1 avril de 19h à 21h età compter de 11h.