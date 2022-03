RHÉAUME, Jeanne-D'Arc



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 17 décembre 2021, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Jeanne-D'Arc Rhéaume, épouse de monsieur Robert Carmichael, fille de feu dame Lauretta Rhéaume et de feu monsieur Télesphore Rhéaume. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13h30Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils Sydney et Steve; ses frère et sœurs : feu Jean-Louis (Olivette Rhéaume), feu Lucille (Maurice Beaumont), Ghislain (Odette Rhéaume), Claire (Réjean Savard), Lise (Yvan Pageau), Fabienne (Jean Bédard), Edithe; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Carmichael : René, Jean et Diane (feu Richard Wahlen); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parent et amis(es). Un sincère remerciement au personnel du Centre d'hébergement Saint-Augustin pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Société Alzheimer du Québec, 1040, Av. Belvédère, # 305, Québec, QC, G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances. Consultez régulièrement nos avis de décès afin de rester informé de tout changement.