PÉPIN, Jeannine Plourde



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 28 janvier 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Jeannine Plourde, épouse de feu monsieur Raymond Pépin, fille de feu madame Marie-Jeanne Boulay et de feu monsieur Ludger Plourde. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h 30 à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil ses enfants: René (Lynne), Réjean (Lisette) et Suzanne (Jacques); ses petits-enfants: Luc, Maude, Alexandre (Katrine), Pierre-Olivier (Marie-Christine) et Jérôme (Karina); ses arrière-petits-enfants: Raphaël, Léanne, Romy, Mathilde et Camille ; ses frères et sœurs: feu Yvette (feu Marcel), feu Béatrice (feu Robert), feu Jean-Paul (feu Jeannine), feu Robert, feu Raymond (Cécile) et Gérard (Aline); ses beaux-frères et belles-sœurs: Monique (feu Claude Gosselin) et Jacques (feu Éthel); ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Un merci tout particulier au personnel des soins palliatifs du Centre d'hébergement Charlesbourg. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec au fonds en cardiologie. Ces dons peuvent être envoyés par la poste à l'attention de la Fondation IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8. Il est également possible de faire un don par téléphone au 418 656-4999 poste 5705 ou en ligne à l'adresse suivante: https://www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq/IM