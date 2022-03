MAGNAN, Réginald



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 27 janvier 2022, à l'âge de 97 ans et 9 mois, est décédé monsieur Réginald Magnan, époux de feu madame Thérèse Drolet, fils de feu madame Yvonne Roberge et de feu monsieur Godias Magnan. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10h à 12h.Il était le père de Chantal (Alain Ouellet) et feu Johanne (Pierre Chamberland). Il laisse dans le deuil ses petits-enfants: Valérie (Renault Légaré), Amélie (Jérémie Steck) et Nicolas (Samanta Deschesne); ainsi que sa sœur Thérèse (Jules Allard). Il laisse également dans le deuil sa belle-sœur Louise Drolet; son beau-frère Gustave Drolet (Denise Gagnon), Aline Bédard (feu Jean-Claude Drolet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis dont Martine Guyau, Charles Harvey ainsi que ses amis de la Résidence Le Pavillon de Claire. Il est allé rejoindre ses frères qui l'ont précédés: Yves, Gaston ( Jacqueline Rodrigue), Fernand, Jean-Marc (Mariette Maranda) ainsi que ses nombreux beaux-frères et belles-sœurs de la famille Drolet: Jean-Paul (Lois Bean), Madeleine, Françoise ( Roland Carrier), Olga (Marcel Gagné), Gabrielle (Raymond Picard), Pierrette Drolet (Roland Brousseau), André, Claudette (Maurice deVarennes) et Jean-Guy. Merci à tout le personnel des soins palliatifs de St-François d'Assise et un gros merci au Dr Sophie Breton pour son approche personnelle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la cause de votre choix.