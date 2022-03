CAPÉRAÀ, Laurent



C'est avec une grande tristesse que la famille Capéraà-Delpech vous annonce le décès de Laurent Capéraà, survenu le 17 mars 2022, à l'âge de 55 ans des suites d'une maladie rare. Il laisse dans le deuil sa mère Anne Delpech et son père Philippe Capéraà, ses jumelles Roxane et Émilie Capéraà, sa sœur Sophie Capéraà, son frère Christian Capéraà et la mère de ses filles Nadine Elsliger, son neveu et sa nièce Philippe et Élodie Capéraà-Grimard, ses amis de longue date, ses partenaires du Tarot (rituel du mercredi). Il laisse également dans le deuil ses cousins et ses cousines en France (les familles Capéraà, Tauziat, Marty, Delpech). Ingénieur de profession, artiste par passion, diplômé de l'Université Laval, Laurent a toujours été proche des technologies de l'information. C'est d'ailleurs dans ce domaine qu'il a oeuvré tout au long de sa carrière. D'abord comme employé chez Micrologic, puis comme entrepreneur. Caperaa Images et Technologies est devenu au fil des ans LA référence Apple à Québec. Ces dernières années, ses compétences se sont dirigées vers les technologies 3D, avant même que ses clients prennent ce virage. Toujours soucieux de dépanner sa clientèle et de trouver les solutions les moins coûteuses, les clients appréciaient ses compétences au plus haut point. Amateur de Formule 1, c'est la seule chose qui le faisait se lever avant 11:00 le matin. Passionné de soccer il fut entraineur à Ste-Foy pour des plus jeunes. Au moment de former une équipe de soccer avec des amis, ses connaissances firent rapidement autorité. Son surnom coula de source : Coach. Célèbre pour son calme, son humour pince-sans-rire, son esprit critique, il a su par ses " chroniques d'une maladie chronique " en faire sourire plus d'un alors qu'il affrontait courageusement et avec sérénité, durant de longues années, cette maladie rare (Nem type 1). D'ailleurs, jusqu'à la fin, Laurent cherchait la formule qui résumerait le mieux son passage parmi nous. La famille tient à remercier tous les intervenants du Centre CRCEO, tout le personnel médical du 8e étage et des soins palliatifs au 4e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec. La famille est particulièrement reconnaissante envers les médecins, infirmières et infirmiers et bénévoles de la Maison Michel Sarrazin. Leur accompagnement, leur dévouement, leur compassion ont permis à Laurent de partir sereinement entouré de l'amour de sa famille.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Michel Sarrazin, soit directement en ligne https://michel-sarrazin.ca/don-en-memoire ou en communiquant par téléphone au 418-687-6084Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.