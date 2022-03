FECTEAU, Sœur Cécile O.P.



À l'infirmerie intercommunautaire des Sœurs Augustines de la Miséricorde de Jésus (Hôpital Général), le 22 janvier 2022, est décédée à l'âge de 98 ans et 6 mois, après 69 ans de profession religieuse, sœur Cécile Fecteau, membre de la congrégation des Dominicaines Missionnaires Adoratrices. Née à St-Roch, Québec, elle était la fille de feu Joseph Fecteau et de feu Maria Gingras. Outre les membres de sa famille religieuse, soeur Cécile laisse dans le deuil sa soeur, Marie-Marthe (feu Jules Vachon), son frère Jean-Marc (Diane Jobin) et son beau-frère Roch Cantin, ainsi que de nombreux neveux et nièces, arrière-neveux et arrière-nièces, cousin(e)s et ami(e)s. Soeur Cécile rejoint dans la Maison du Père ses frères et soeurs: Gérard (feu Suzanne Boivin), Antonio, Gabriel (feu Yolande Gervais), Marcel feu Thérèse Gagnon), Thérèse, Benoît (feu Colombe Lavoie), Conrad, Marie-Blanche et André (feu France Hamel).La direction des funérailles a été confiée à la maisonBien vouloir compenser l'envoi de fleurs par des offrandes de messes. La communauté remercie chaleureusement les Sœurs Augustines de la Miséricorde de Jésus et le personnel de leur infirmerie intercommunautaire pour l'accueil cordial et les soins excellents prodigués à sœur Cécile Fecteau.