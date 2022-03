MORIN, Richard



Au Centre d'Hébergement de Montmagny, le 5 mars 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Richard Morin, époux de madame Lise Gagné. Il était le fils de feu monsieur Léger Morin et de feu dame Marie-Paule Morin. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à laà compter de 9h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lise, son fils : Serge, son petit-fils : Étienne ainsi que sa mère : Marie-Josée Gaudreau. Il était le frère de : Noëlla, feu Monique (feu Fernand Caron), Lise (Réjean Blais), Denis (Jeannine Bois), il était le beau-frère de : Aline Gagné (Paul Beaulieu), feu France Gagné, Alain Gagné (Annie Baptisti), Julie Gagné (Patrice Laliberté), ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à adresser des remerciements sincères à ses amis : Monique, Alphonse, Jacques, Lisette, Raynald, Yvette, Gaston, Céline, André, nos amis de la pétanque, ainsi que ceux du Camping. Un remerciement spécial est aussi adressé aux préposés(e)s, infirmier(ère)s et médecin du Centre d'Hébergement de Montmagny pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches et/ou à la Fondation de la Maison d'Hélène. La direction a été confiée à la