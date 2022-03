DESJARDINS, Stephen



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 10 mars 2022, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Stephen Desjardins. Né à Montréal le 4 août 1955, il était le fils de feu dame Betty Giles et de feu monsieur Ross Desjardins. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àle vendredi 25 mars 2022 de 19 h à 21 h.Dr. Desjardins laisse dans le deuil ses enfants: Thomas, Rachel et leur mère Louise Bérubé, ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu Bruce Giles et de feu Lynn Desjardins. La famille remercie les employées de la Clinique Dentaire Stephen Desjardins de même que le personnel de neurologie (4e) et des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leurs bons soins et leur support tout le long de son hospitalisation. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site : www.fqc.qc.ca, Tél. : 1-877-336-4443.